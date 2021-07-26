Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? İşte gerekli evraklar…

Randevu alındıktan sonra yurt içinde Hususi (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne, en sık başvurulan bordo pasaport ya da diğer adıyla umuma mahsus pasaport için ise İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'ne başvuru yapılması gerekmektedir.

BORDO PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi

Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için)

Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için)

Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi

Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)