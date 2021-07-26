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    • Yaşam
    • 26.07.2021 10:52
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    • 26.07.2021 10:55
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    Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? İşte gerekli evraklar…

    Gündemde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele edilen ülkemizde 1 Temmuz itibariyle normalleşme uygulanmaya başlandı ve yaz tatilinin yaşanıyor olmasıyla birlikte yurt dışına çıkma isteği de arttı ve pasaport ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Merak edilen gerekli evrakların yanı sıra 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? Sorularının cevapları da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Pasaport başvurusu nasıl yapılır?

    Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? Gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pandemi yasaklarının kalkması ve yaz sezonunun yaşanıyor olmasıyla birlikte pasaport ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve ücretten kaç günde çıkacağı, başvuruda istenen belgelerin neler olduğu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?

    Pasaport başvurusu yapmak isteyen kişilerin ALO 199 çağrı merkezi ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait websitesi üzerinden randevu alması gerekmektedir.

    Randevu alındıktan sonra yurt içinde Hususi (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne, en sık başvurulan bordo pasaport ya da diğer adıyla umuma mahsus pasaport için ise İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'ne başvuru yapılması gerekmektedir.

    BORDO PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER?

    Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi
    Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)
    Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için)
    Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için)
    Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi
    Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)

        2021 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Pasaport Süresi 2020 Harç Bedeli 2021 Harç Bedeli
        6 Aylık 208,30 TL 227,27 TL
        1 Senelik 304,40 TL 332,13 TL
        2 Senelik 497 TL 542,27 TL
        3 Senelik 705,90 TL 770,20 TL
        4 Sene ve daha uzun süreli 994,80 TL 1.085,42 TL

        PASAPORT NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?

        Hac, Umre, ve tatil dönemlerindeki yoğunluk haricinde pasaport basım ve teslim süresi 5 ila 15 gün arasında değişebilmektedir.
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