Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? İşte gerekli evraklar…

Pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2021 pasaport ücretleri ne kadar? Ne zaman çıkar? Gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pandemi yasaklarının kalkması ve yaz sezonunun yaşanıyor olmasıyla birlikte pasaport ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve ücretten kaç günde çıkacağı, başvuruda istenen belgelerin neler olduğu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
PASAPORT NASIL ÇIKARTILIR?
Pasaport başvurusu yapmak isteyen kişilerin ALO 199 çağrı merkezi ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait websitesi üzerinden randevu alması gerekmektedir.
Randevu alındıktan sonra yurt içinde Hususi (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne, en sık başvurulan bordo pasaport ya da diğer adıyla umuma mahsus pasaport için ise İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'ne başvuru yapılması gerekmektedir.
BORDO PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER?
Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi
Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)
Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için)
Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için)
Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi
Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)