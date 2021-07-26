Çamlıca Kulesi'ni 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

ÇAMLICA KULESİ'NE TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU

Kule'nin uzunluğunun 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliğinin ise 587 metre olduğunu hatırlatan Bakanlık, Kule'nin bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olduğunu ifade etti.