Çamlıca Kulesi'ni 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünde açılan Çamlıca Kulesi, bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlayan İstanbulluların yanı sıra İstanbul'u ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.
Çamlıca Kulesi'ni Bayramın ilk günü 3 bin, 2. günü 4 bin 200, 3. günü ise 5 bin 245 kişinin ziyaret etti.
ÇAMLICA KULESİ, İKİ AYDA 98 BİN 418 ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'nin, teknik özellikleri ve mimarisiyle İstanbul'un yeni simgelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Bakanlık, Kule'yi bayramın ilk üç gününde 12 bin 445 kişinin ziyaret ettiğinin bilgisini paylaştı.