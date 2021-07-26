Antalya Serik'te 13-15. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen Macar Camii'nin iç kısmı argo sözlerle kirletildi

Caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlerde kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve birçok diğer olumsuz unsuru içeren duvar yazılarının, koruma önlemleri kapsamında silinmesi ve yapının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.