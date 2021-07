Müsilaj kafa!

belasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'nın olağanüstü çabasıyla şimdilik kurtulduk. Ancak bu tehlike her an kendini hissettirecek gibi. Bodrum , tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. 1980 'de nüfusu 10 bin olan Bodrum, Temmuz-Ağustos aylarında 1.5 milyonu aşan nüfusu ile huzurdan çok kızgınlığa neden oluyor. Ancak Bodrum'u beton hale getiren bazı otel sahipleri ve zenginler, tatillerini Yunanistan 'ın bakir bölgelerinde yapıyor. Bodrum'da 3 oteli olan bir iş adamı, yakın çevresine, "Temmuz ayında otellerim doluyor. Kimse kusura bakmasın ben de Karpathos Voutoumi Beach gibi Yunan istan'ın çok keşfedilmeyen yerlerine gidiyorum" diyor.Gerçekten de Bodrum'u yok etmek için zenginler el birliğiyle atılmayacak her adımı attı.HER tarafa inşaat yap, sonra Yunan adasına tatile git. Yazıklar olsun.BETON beyinliler.BUNLARI tek tek bulup, her beton ve demir için ağır ceza vereceksin.OTELLERİN birçoğu kaçak. Yıksan da adam utanmadan başka yere yenisini yapıyor.