Komedi filmi gibi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu istemeye geldi | Yurttan ve dünyadan haberler...





DEDEKTİF DNA

ABD'nin Las Vegas kentinde, 14 yaşındayken 1989'da öldürülen Stephanie Isaacson'ın cinayet dosyası, sadece 15 insan hücresini içeren bir DNA örneği ile çözüldü. Tarihte ilk kez bir cinayet, bu kadar az miktarda DNA ile çözüldü. Isaacson'ın cesedi 32 yıl önce, evden okula yürürken kullandığı yolun yakınlarında bulunmuştu. Ancak elde edilen 15 hücrelik DNA örneği, o dönemin teknolojisi ile polisin işine yaramamış ve cinayet çözülememişti. Yetkililer, katilin kim olduğunu şimdilik açıklamadı.



MACRON'UN SAÇMALIĞI

Fransa'da İslam karşıtı yasaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Fransa Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL) Başkanı, insan hakları aktivisti Yasser Louati, ülkede tartışmalı ayrılıkçılık yasasının Müslümanlar'ı inanç ve vatandaşlık haklarının bilincinde olarak var olmalarını sınırlandırdığını belirtti. Fransa'da sokağa çıkan on binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron'un çıkardığı inanç ve özgürlükleri sınırlandıran yasayı protesto etti. Macron ise tüm tepkilere rağmen bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyor.



15 BİN YILLIK VİRÜS PANİĞİ

Bilim insanları, Çin'deki Tibet Platosu'nda 15 bin yıllık virüs tespit etti. ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların düzenlediği çalışmada, 2015'te Guliya buz tabakasından alınan iki numune incelendi. Microbiome adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada incelenen numunelerde, 33 virüsün genetik kodları bulundu. Bunlardan 4'ü önceden tespit edilmişken, en az 28 tanesinin yeni olduğu belirtildi. Bulunan virüslerin yarısının, buz sayesinde canlı olarak bugüne kadar geldiği ifade edildi.