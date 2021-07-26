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    Komedi filmi gibi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu istemeye geldi | Yurttan ve dünyadan haberler...

    Malatya’da iş makinelerinin kablolarını çalarken unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın bu talebi, 20 bin TL’lik zarara uğrattığı iş yeri sahibi Hüseyin Kalan’ı çileden çıkardı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Komedi filmi gibi

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iş insanı Hüseyin Kalan, maden çıkarma makinelerini kendisine ait çevresi demir bariyerlerle çevrili otoparka bıraktı. İddialara göre, makinelerin içerisindeki kabloların çalındığını fark eden iş insanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.



    Olay sonrası ifadesi alınan şüpheli şahıs, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Kalan'a ait arsaya gelen şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi. İş adamı Kalan, kendisini 20 bin TL'lik zarara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesine isyan etti. Hırsıza unuttuğu telefonunu vermeyen Kalan, kendisini zarara uğratan hırsızın ceza almasını istiyor.



    BOMBA PANİĞİ
    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.



        ÇİĞLİ'DE 'BEYAZ KOD'
        Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir görevli ile kadın hasta arasında yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Hastanesi Başhekimliği "Olayın çeriği hakkında bilgi veremeyiz" yanıtını verdi. Hastanede görevli sağlık personeli, geçtiğimiz günlerde 'Beyaz Kod' verdi. Sağlık memurunun pansumana gelen bir genç kızın bir yakını tarafından saldıraya uğradığını iddia ettiği öğrenildi. Bir hastane yetkilisi, olayda hastaya elle taciz olduğunu öne sürdü.



        DEDEKTİF DNA
        ABD'nin Las Vegas kentinde, 14 yaşındayken 1989'da öldürülen Stephanie Isaacson'ın cinayet dosyası, sadece 15 insan hücresini içeren bir DNA örneği ile çözüldü. Tarihte ilk kez bir cinayet, bu kadar az miktarda DNA ile çözüldü. Isaacson'ın cesedi 32 yıl önce, evden okula yürürken kullandığı yolun yakınlarında bulunmuştu. Ancak elde edilen 15 hücrelik DNA örneği, o dönemin teknolojisi ile polisin işine yaramamış ve cinayet çözülememişti. Yetkililer, katilin kim olduğunu şimdilik açıklamadı.

        MACRON'UN SAÇMALIĞI
        Fransa'da İslam karşıtı yasaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Fransa Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL) Başkanı, insan hakları aktivisti Yasser Louati, ülkede tartışmalı ayrılıkçılık yasasının Müslümanlar'ı inanç ve vatandaşlık haklarının bilincinde olarak var olmalarını sınırlandırdığını belirtti. Fransa'da sokağa çıkan on binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron'un çıkardığı inanç ve özgürlükleri sınırlandıran yasayı protesto etti. Macron ise tüm tepkilere rağmen bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyor.

        15 BİN YILLIK VİRÜS PANİĞİ
        Bilim insanları, Çin'deki Tibet Platosu'nda 15 bin yıllık virüs tespit etti. ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların düzenlediği çalışmada, 2015'te Guliya buz tabakasından alınan iki numune incelendi. Microbiome adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada incelenen numunelerde, 33 virüsün genetik kodları bulundu. Bunlardan 4'ü önceden tespit edilmişken, en az 28 tanesinin yeni olduğu belirtildi. Bulunan virüslerin yarısının, buz sayesinde canlı olarak bugüne kadar geldiği ifade edildi.



        YAŞAYAN ÖLÜ!
        İzmit'te yaşayan Kerem Erboy (57), 2020 yılında kalp krizi geçirdi ve tedavi olduktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı. Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, şok yaşadı. Yine de ilaç yazdıran Erboy, daha sonra ilaçları almak için eczaneye gitti. Eczane sisteminde de ölü gözüken Erboy'a bu sebepten dolayı ilaç verilmedi. Gerekli yerlere başvuran ancak bir neticeye varamayan Erboy, arkadaşları tarafından kendisine yapılan helvayı yiyerek "Şoktayım" dedi.



            YAŞAMAK İSTİYORUM
            İzmir'de Irmak Kıvrak T. (38), boşanma aşamasındaki eşi Murat T. (48) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde feci şekilde dövüldü. Bel kemiğinde 3 kırık oluşan genç kadın 3. kez şiddete uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirterek, "Bu kişi şu an dışarıda. Ölmek istemiyorum" dedi.




            9.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 9 milyon 581 bin lira devretti. 5 bilenler 52 bin 799'ar lira, 4 bilenler 615'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            737 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 BİLEN çıkmayınca 737 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 280'er lira, 4+1 bilenler 425'er lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



            GÜZEL HABER
            Bursa'da odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı (59) bulmak için arama çalışması başlatıldı.AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

            BOĞAZINI KESTİ
            Konya'da Abdullah Pekkutucu, ağaç budamaya kalktı. Testere kaydı. Boğazından yaralandı.

            İNGİLİZ HASTA
            İngiliz ordusu raporu: Kadın askerlerin üçte ikisi zorbalığa ve cinsel istismara maruz kaldı.

            BAYRAMDA 50 KURBAN
            Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük trafik bilançosu açıklandı: Kazalarda 50 kişi yaşamını yitirdi, 373 kişi de yaralandı.
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            Halisdemir'e 'darbeci' diyen İP'li disiplinlik oldu
            Haberler Yaşam Komedi filmi gibi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu istemeye geldi | Yurttan ve dünyadan haberler...