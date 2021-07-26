Komedi filmi gibi! Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu istemeye geldi | Yurttan ve dünyadan haberler...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iş insanı Hüseyin Kalan, maden çıkarma makinelerini kendisine ait çevresi demir bariyerlerle çevrili otoparka bıraktı. İddialara göre, makinelerin içerisindeki kabloların çalındığını fark eden iş insanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sonrası ifadesi alınan şüpheli şahıs, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Kalan'a ait arsaya gelen şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi. İş adamı Kalan, kendisini 20 bin TL'lik zarara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesine isyan etti. Hırsıza unuttuğu telefonunu vermeyen Kalan, kendisini zarara uğratan hırsızın ceza almasını istiyor.
BOMBA PANİĞİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.