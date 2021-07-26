10 katlı maket düğün pastası, otomobilin tavanına konularak çalındı: Ürünümüzü geri getirsin şikayetçi değilim

Olay, 18 Temmuz'da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Düzova Sokak'ta meydana geldi. Organizasyon ekipmanları üretimi yapan bir iş yerinin sahibi Ertekin Ünal (32), dükkanın önünde 2 yıldır duran 10 katlı maket düğün pastasının yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerasını inceleyen Ünal, maket pastanın gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler tarafından çalındığını saptadı.
Görüntülere, şüphelilerin pastayı otomobilin tavanına koyduğu ve otomobille uzaklaştığı anlar yansıdı.
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