10 katlı maket düğün pastası, otomobilin tavanına konularak çalındı: Ürünümüzü geri getirsin şikayetçi değilim

Maket pastayı alan kişilere seslenen Ünal, "Ürünümüzü geri getirsin şikayetçi değilim" dedi. Ürünün 2 yıldır aynı yerde sergilendiğini belirten Ertekin Ünal, "Bursa'da organizasyon ekipmanları üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin ne kadar kaliteli olduğunu tanıtmak için iş yerimizin önünde 2 yıldır duran bir maket pastamız vardı. Kardan, rüzgardan, nemden etkilenmediğini müşterilerimize göstermek için sergiliyorduk. Geçenlerde dışarı baktığımızda pasta yerinde yoktu. Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı gördük. Alanlardan şikayetçi değilim. Melese pastanın çalınması değil ama insanların bu noktaya kadar düşmesi çok komik. Yaklaşık 40 kilo civarında strafor üretiyoruz, dışını da sertleştirici bir malzemeyle sertleştiriyoruz. Çok uzun yıllar kullanılabilecek değerli bir ürün, muhtemelen değerini bilen bir arkadaş aldı. Düğün salonlarında israfı önlemek için gerçek pasta yerine maket pasta olarak kullanılıyor, muhtemelen buralarda değerlendirilecek. Pastamızı geri istiyoruz, alan kişi çayımızı içsin, misafirimiz olsun, ürünümüzü deri getirsin" diye konuştu.

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