İstanbul Taksim'de meydan kavgası! Restoran çalışanları yan masada oturan 3 kadına laf atan 2 yabancı uyrukluyu tekme tokat dövdü

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi.
Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.
KAVGADA DÜŞEN ŞAHIS YERDE TEKMELENDİ
Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız" diyerek çalışanları tehdit etti.