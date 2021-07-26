İstanbul Taksim'de meydan kavgası! Restoran çalışanları yan masada oturan 3 kadına laf atan 2 yabancı uyrukluyu tekme tokat dövdü





KAVGADA DÜŞEN ŞAHIS YERDE TEKMELENDİ

Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız" diyerek çalışanları tehdit etti.