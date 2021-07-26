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    • Yaşam
    • 26.07.2021 09:53
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    • 26.07.2021 10:23
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    İstanbul Pendik'te iki kardeş birbirine girdi! Anne çocuklarını ayırmaya çalıştı

    İstanbul Pendik'te park halindeki otomobilde bulunan iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Anneleri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA
    Durun siz kardeşsiniz

    Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Pendik Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

    İddiaya göre park halindeki bir otomobilde bulunan Emrecan ve Muhammet Aslantürk kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    ANNE AYIRMAYA ÇALIŞTI
    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek araç dışına taştı. Kardeşler birbirlerini darp etmeye başladı. Orada bulunan anneleri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya çalıştı. Ardından araçtaki diğer kişiler olaya müdahale etti.

    BİRİ OTOMOBİL İLE UZAKLAŞTI
    Daha sonra kardeşlerden biri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te iki kardeş birbirine girdi! Anne çocuklarını ayırmaya çalıştı