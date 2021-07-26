Dondurma profesörü Celal Karaaslan

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde ürettiği dondurmalarla girdiği yarışmalarda İtalyan rakiplerini geride bırakarak birincilikler elde eden iş insanı Celal Karaaslan, 280'e yakın dondurma çeşidiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
Aslen Ordulu olan Karaaslan, Hollandalı eşi Kirsten'a teşekkür etti. Karaaslan, "Örneğin tava yoğurdu, çökelek, kiraz, Ordu'nun fındığı ve çikolata kattım. Bu tür bir dondurma hiç piyasada yoktu. Şu anda İtalya'da, Avrupa'nın çok farklı dondurma salonlarında ben varım" dedi.
Aslen Ordulu olan Karaaslan, Hollandalı eşi Kirsten'a teşekkür etti. Karaaslan, "Örneğin tava yoğurdu, çökelek, kiraz, Ordu'nun fındığı ve çikolata kattım. Bu tür bir dondurma hiç piyasada yoktu. Şu anda İtalya'da, Avrupa'nın çok farklı dondurma salonlarında ben varım" dedi.