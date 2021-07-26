Doğu Karadeniz’de son üç yılda sele 32 kurban, 9 kayıp verildi

Bölgede 3 yılda meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı. Bu afetlerde milyarlarca lira zarar maddi hasar meydana geldi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 10 gün içinde Rize ve Artvin'de meydana gelen seller bölgenin sel gerçeğini bir kere daha gözler önüne serdi.
Son 3 yıl içinde en fazla ölümlü sel olayı 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamamıştı. Trabzon Araklı'da ise 18 Haziran 2019'daki sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de kaybolmuştu.
Rize'de 14 Temmuz 2021'de ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen felakette ise 8 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.
DİKKAT YİNE SEL GELİYOR
Meteroloji, yarın Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel, heyelan, yıldırım, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Yağışların çarşamba sabahı etkisini azaltması bekleniyor.
Son 3 yıl içinde en fazla ölümlü sel olayı 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamamıştı. Trabzon Araklı'da ise 18 Haziran 2019'daki sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de kaybolmuştu.
Rize'de 14 Temmuz 2021'de ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen felakette ise 8 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.
DİKKAT YİNE SEL GELİYOR
Meteroloji, yarın Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel, heyelan, yıldırım, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Yağışların çarşamba sabahı etkisini azaltması bekleniyor.