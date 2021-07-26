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    Anzelika Srabiants cinayetini 'lütfen' dediği an çözecek

    Ukraynalı Anzelika Srabiants’in 5. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi, talihsiz kadının videoda, ‘Lütfen’ dediği an ile cinayeti çözecek...

    ‘Lütfen’ çözün!
    Ukraynalı model Anzelika Srabiants, Ataşehir'deki residansın balkondan düşüp hayatını kaybetti. Ölümden sorumlu olduğu düşünülen sevgilisi Burak Ercan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölümü şüpheli bulunan kadını videoya alan sevgilinin telefonu bilirkişiye gönderildi. Ercan'ın genç kadının son anlarını videoya aldığı görüntülerde Anzelika'nın "Please" diye bağırdığı ana yoğunlaşan bilirkişi çalışmalarını hızlandırdı. İddialara göre videodaki o an cinayetin çözülmesini sağlayacak. Ukraynalı modelin intihara meyilli olup olmadığı da araştırılıyor. Bu kapsamda Anzelika'nın evinde psikiyatri ilacı olup olmadığının tespiti için mahkeme tarafından arama kararı çıkartıldı.


    Tek şüpheli sevgilisi
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    Haberler Yaşam Anzelika Srabiants cinayetini 'lütfen' dediği an çözecek