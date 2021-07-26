Analı kızlı diploma

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel iki öğrencisini mezun etti. Üçüncü üniversitesini okuyan Avukat Rüyam Ağaoğlu, Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği programını birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl boyunca üniversite arkadaşı olan anne ve kızı, mezuniyet töreninde diplomalarını aldıktan sonra birlikte kep attı.
3. üniversitesini birincilikle bitiren anne Ağaoğlu, "Bir yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyup sonrasında başladığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993'te mezun oldum. Öğrenciyken TBMM Hukuk Müşavirliği'nde çalıştım, bir süre serbest avukatlık yapıp sonrasında devlet memuru olarak belediye avukatlığı yaptım. Memuriyetten istifa edip serbest avukatlık ve ardından şirket avukatlığı ile meslek hayatımı sürdürüp emekli oldum. Tarih merakım vardı. Hem de çok. Kızımla kep atmanın özel olduğunu gördüm" dedi.
Dide Irmak da, "Başta annemle aynı üniversitede okumak garip geldi. Ancak şimdi mutluyum" dedi.
3. üniversitesini birincilikle bitiren anne Ağaoğlu, "Bir yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyup sonrasında başladığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993'te mezun oldum. Öğrenciyken TBMM Hukuk Müşavirliği'nde çalıştım, bir süre serbest avukatlık yapıp sonrasında devlet memuru olarak belediye avukatlığı yaptım. Memuriyetten istifa edip serbest avukatlık ve ardından şirket avukatlığı ile meslek hayatımı sürdürüp emekli oldum. Tarih merakım vardı. Hem de çok. Kızımla kep atmanın özel olduğunu gördüm" dedi.
Dide Irmak da, "Başta annemle aynı üniversitede okumak garip geldi. Ancak şimdi mutluyum" dedi.