Ah be cesur yürek! Mike Mitchell duşta ölü bulundu...

Oscar ödüllü 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' gibi filmlerinde rol alan ünlü aktör Mike Mitchell, Fethiye'de kaldığı otelde ölü bulundu. Marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, önceki gün Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti. Ardahan, Mitchell'i yerde hareketsiz şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mike Mitchell'in öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.
- Yaşam
- 26.07.2021 Gazete