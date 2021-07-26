Eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D., çatıya çıktı. Mehmet D.'yi elinde bıçakla çatıda görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNADAN SARKTI

Polis ekiplerini ve çevrede bulunanları bulunduğu binaya yaklaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak herkesi korkuttu. Mehmet D.'nin, çatıda bulunduğu sırada alkol aldığı ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği gözlendi.