Pakdemirli gazetecilere yaptığı açıklamada, afette vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, kayıplar için de umudu kesmediklerini, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Ana amacın yaraların sarılması olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu doğrultuda çalışmaların hızla sürdüğünü, gece saat 1 itibariyle de Arhavi ilçesinin yüzde 70'ine içme suyu verilecek şekilde DSİ'nin gerekli tahkimatları yaparak İlbank yetkililerine teslim ettiğini ve ilçeye su verilmeye başlandığını aktardı.
Pakdemirli, hem Rize hem de Artvin'de özellikle tarım alanları ve kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak hasar tespitleri ve üst havzalarda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapmaları gereken çalışmalarla ilgili havadan bazı incelemelerde bulunduklarını ifade etti.
Neredeyse her derede DSİ'nin ve farklı kurumların yaptığı çok sayıda çalışma olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bundan sonra da yapılacak işler olduğunu dile getirdi.
"700 MİLYON LİRAYA VARAN BİR YATIRIM SEFERBERLİĞİ DAHA BAŞLATIYOR OLACAĞIZ"
Pakdemirli, her afetin bir ders olduğuna ve yeni yeni dersler çıkartılması gerektiğine işaret ederek, derelerde uygulayacakları yönteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Çok basit şekilde 'sel tırmığı' diye ifade edebileceğim, aynı tırmığın ucunun tuttuğu gibi derede akan çeri çöpü tutabilecek sistemler geliştirebileceğimize dair genel bir, sabahki toplantımızda, kanaat elde edindik. Bunu çok hızlı bir şekilde sahada uygulamaya alıyor olacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlerin ötesinde bölgede aşağı yukarı 700 milyon liraya varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyor olacağız. Dünle bugün arasında büyük fark var, yani aşağı yukarı 15-20 yıl öncesinde bir tane afatla uğraşırken, bugün üç afatla uğraşıyoruz yani Türkiye çapında meteorolojik olaylar 2002'de 300 civarındayken bugün 984 afatla uğraşmak durumundayız."
Bundan sonra tüm kamu kurumlarının, bildikleri tekniklerin ötesinde teknolojiyi kullanarak vatandaşı sel, deprem ve yangın gibi her türlü afada karşı mutlaka koruması gerektiğini belirten Pakdemirli, hemfikir oldukları bu konuya ilişkin de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
SALI GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Pakdemirli, salı günü bölgede yağış beklendiğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Trabzon'dan Hopa'ya kadar bölgede 75 ila 150 kilogram yağış beklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yağış belki geçen hafta almış olduğumuz yağışların bir miktar altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu ve geçirgen olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışların da sel getirebileceğini, salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerektiğini de tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.