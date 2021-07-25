Pakdemirli gazetecilere yaptığı açıklamada, afette vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, kayıplar için de umudu kesmediklerini, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ana amacın yaraların sarılması olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu doğrultuda çalışmaların hızla sürdüğünü, gece saat 1 itibariyle de Arhavi ilçesinin yüzde 70'ine içme suyu verilecek şekilde DSİ'nin gerekli tahkimatları yaparak İlbank yetkililerine teslim ettiğini ve ilçeye su verilmeye başlandığını aktardı.

Pakdemirli, hem Rize hem de Artvin'de özellikle tarım alanları ve kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak hasar tespitleri ve üst havzalarda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapmaları gereken çalışmalarla ilgili havadan bazı incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Neredeyse her derede DSİ'nin ve farklı kurumların yaptığı çok sayıda çalışma olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bundan sonra da yapılacak işler olduğunu dile getirdi.