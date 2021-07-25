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    • Yaşam
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    • 25.07.2021 20:03
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    İzmir'de feci kaza! TIR otomobili metrelerce sürükledi...

    Son dakika haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. TIR otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada 3 kişi yaralanırken, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

    İHA
    Feci kaza!

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.

    Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında, Ödemiş ilçesi ile Balabanlı Mahallesi'ni birbirine bağlayan karayolu üzerinde meydana geldi.

    Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezi istikametine gitmekte olan 15 SE 551 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Mehmet Keskin yönetimindeki 35 KUZ 55 plakalı araca hızla arkadan çarptı.

    25 METRE SÜRÜKLEDİ
    Çarpışmanın etkisiyle 35 KUZ 55 plakalı otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklenerek yol kenarına savruldu.

    Savrulan otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Keskin, Gülşah Keskin ve Özlem Dizel yaralanırken, tır sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi Acil servisine sevk edildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların tedavileri sürüyor.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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