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    • 25.07.2021 20:34
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    Meteorolojiden o bölgelere sel uyarısı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

    Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini serin havaya bıraktı. Havalar tekrar ısınacak mı? sorusu merak edilirken meteorolojiden dikkat çeken bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı. İşte o uyarı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sel uyarısı!

    Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini serin havaya bırakmışken meteoroloji önemli bir uyarı yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

    SALI GÜNÜ YAĞIŞ BAŞLIYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

    O İLLERE FLAŞ UYARI
    Yapılan açıklamada, "Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/ m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/ m2) olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    SELE KARŞI DİKKAT
    Yağışların çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenirken, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

        26 TEMMUZ HAVA DURUMU

        27 TEMMUZ HAVA DURUMU

        28 TEMMUZ HAVA DURUMU
            Şehitlere veda!
            Haberler Yaşam Meteorolojiden o bölgelere sel uyarısı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU