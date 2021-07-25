SALI GÜNÜ YAĞIŞ BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

O İLLERE FLAŞ UYARI

Yapılan açıklamada, "Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/ m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/ m2) olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.