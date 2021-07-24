Uçakta beyin kanaması iş kazası sayıldı

Bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Şener Kesen, 2008'de, çalıştığı işyerinin Antalya'da düzenlediği seminerden uçakla dönerken fenalaşarak beyin kanaması geçirdi.

Halen 48 yaşında olan Kesen, 35 yaşında felç kaldı, malulen emeklilik için SGK'ya başvurdu.SGK raporunda 'olayın sigortalıda var olduğu belirtilen tansiyondan mı, yoksa uçağın basıncından yahut başka bir etkenden mi kaynaklandığı tespit edilememiş olduğundan iş kazası olarak değerlendirilemediği' ifadeleri kullanıldı.

Kesen, avukatı aracılığıyla maddi ve manevi zararların tazmini için 2014'te iş mahkemesine başvurdu. 5 yıl süren dava sonucunda Yargıtay, "İş kazasıdır" kararı verdi, Şener Kesen'e 1 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti. SGK, 1 milyon lira ödeme yaptığı Kesen'e 15 bin lira maaş bağladı.

YOĞUN ÇALIŞIYORDUM

Beyin kanamasının etkisiyle felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Şener Kesen, "Yoğun çalışıyordum. Eşim çok destek oldu" dedi. Avukatı Ayşe Güney de "Beyin kanaması, kalp krizi gibi durumlar bünyesel faktörlerdir. İş kazasında maluliyet durumu varsa SGK tarafından ödeme yapılır" dedi.