Zabıta, park ve refüjlerde tatil yapanlara kamu düzenini bozmaktan ceza yazdı

Tatil döneminde tatilcilerin otel veya pansiyonda kalmak yerine kamu alanı olan yeşil alanlarda ve banklarda uyumalarına ve bu alanları işgal etmelerine müsaade etmediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sivil ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kadrolarımızla bayramda da kent düzenini korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.