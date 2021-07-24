Metin ve Nejla Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin asıl hedefindeki isim konuştu

Kiralık kati tutan Esra Taş ile kısa süreli bir ilişkisinin olduğunu, onun dışında bir şey yaşamadıklarını belirten Hüseyin K., "Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Bende ailemi kaybedebilirdim. Kiralık katilin benim annem-babam sanarak öldürdüğü Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm. Onları annembabam gibi severdim. Ben de soruşturmayı takip edeceğim" dedi.

Öte yandan kiralık katil olduğu iddia edilen Afgan Hamidullah A., önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, suçlamayı kabul etmedi.