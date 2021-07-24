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    Metin ve Nejla Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin asıl hedefindeki isim konuştu

    Kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. konuştu: Metin amca Nejla teyzeyi anne-babam gibi görürdüm...O gece evde 5 kişiydik... Öte yandan kiralık katil olduğu iddia edilen Afgan Hamidullah A., önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, suçlamayı kabul etmedi.

    Tolga Yanık
    Asıl hedef konuştu

    Konya'da 3 yıl önce Metin ve Nejla Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. ilk kez konuştu.

    Kiralık kati tutan Esra Taş ile kısa süreli bir ilişkisinin olduğunu, onun dışında bir şey yaşamadıklarını belirten Hüseyin K., "Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Bende ailemi kaybedebilirdim. Kiralık katilin benim annem-babam sanarak öldürdüğü Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm. Onları annembabam gibi severdim. Ben de soruşturmayı takip edeceğim" dedi.

    Öte yandan kiralık katil olduğu iddia edilen Afgan Hamidullah A., önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, suçlamayı kabul etmedi.

    BOYA BENZERLİĞİ SONLARI OLDU


        Tetikçi Afgan Hamidullah A., kendisine tarif edilen eve girmek yerine yandaki binaya dalıp Metin ve Necla Büyükşen'i katletti.

        Bir hiç uğruna ölen çiftin doktor olan oğulları, 3 yıldır cinayetin çözülmesini bekliyordu.

        Kendisinden ayrılmak isteyen Hüseyin K'nın anne ve babasını öldürtmek isterken Metin-Necla Büyükşen çiftini öldürten Esra Taş da hapse atıldı.
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        A Haber ekibi yaşadıklarını anlattı
        Haberler Yaşam Metin ve Nejla Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin asıl hedefindeki isim konuştu