Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç olay! Genç adam, yangından alt kata sarkarak kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi.
ÜSTÜNÜ ÇIKARDI
Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Erdurur, tutuşan kıyafetlerini çıkardıktan sonra alt kat balkonuna sarktı.
Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı.