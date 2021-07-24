Komşusunun kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan adam öldü

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Porsuk Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 1. günü meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Bilal Baylan kendi kurbanını kestikten sonra komşusuna yardıma gitti. Bu sırada kurbanlık boğa kesim için hazırlık yapılırken bağlı olduğu traktörün arkasında aniden ürkerek etrafa koşturmaya başladı.
Boğanın ipini tutanlar zaptetmeye çalışsa da fayda etmedi. Sağa sola saldıran boğa bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'a boynuz darbeleri ile vurup yere düşürdü ve yere düşerken da arka ayakları yaşlı adama çarpıp yere savurdu.