Komşusunun kurbanlık boğanın saldırısına uğrayan adam öldü

Boğanın ipini tutanlar zaptetmeye çalışsa da fayda etmedi. Sağa sola saldıran boğa bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'a boynuz darbeleri ile vurup yere düşürdü ve yere düşerken da arka ayakları yaşlı adama çarpıp yere savurdu.