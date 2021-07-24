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    • Yaşam
    • 24.07.2021 21:33
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    • 24.07.2021 21:34
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    Düzce'de 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı

    Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazi paylaşımından dolayı çıkan kavgada 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Karamahmutoğlu tutuklandı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı

    Yıldıztepe köyünde dün arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan İbrahim Karamahmutoğlu'nun Düzce Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheli İbrahim Karamahmutoğlu sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

    Şaban ve Suat Karamahmutoğlu'nun cenazeleri ise Yıldıztepe köyü mezarlığına defnedildi.

    OLAY

    Dün akşam saatlerinde Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu ise Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde yakalandı. İbrahim Karamahmutoğlu jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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