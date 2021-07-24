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    • Yaşam
    • 24.07.2021 23:23
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    • 24.07.2021 23:32
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    Fatih’te evini ateşe veren psikolojik hasta, yangını söndüren itfaiye ekiplerine saldırdı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, kendi evini ateşe verdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kızan şahıs daha sonra çatıya çıkarak kiremitleri sokağa fırlattığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Haberin detayları...

    İHA
    DHA
    Evini ateşe verdi! İtfaiye ekiplerine saldırdı

    Olay, saat 18:00 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı evi ateşe verdi.

    Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    KİREMİT FIRLATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale edeceği esnada şahıs çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesini istemeyen şahıs ekiplere kiremit fırlattı. Polis ekipleri tarafından bir süre sonra ikna edilen şahıs çatından indirilerek gözaltına alındı.

    Binadaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin itfaiye ekiplerine kızarak çatıya çıkması ve çatıda bulunan kiremitleri sokağa atması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        2 GÜN ÖNCE BİNAYI YAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

        Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, "Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı" diye konuştu.

        Yapılan müdahalelerin ardından yangın tamamen söndürülürken, sokakta yaşanan panik sona erdi.

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