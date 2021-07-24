Fatih’te evini ateşe veren psikolojik hasta, yangını söndüren itfaiye ekiplerine saldırdı

Olay, saat 18:00 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı evi ateşe verdi.
Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KİREMİT FIRLATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale edeceği esnada şahıs çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesini istemeyen şahıs ekiplere kiremit fırlattı. Polis ekipleri tarafından bir süre sonra ikna edilen şahıs çatından indirilerek gözaltına alındı.
Binadaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.