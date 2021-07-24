Fatih’te evini ateşe veren psikolojik hasta, yangını söndüren itfaiye ekiplerine saldırdı

Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, "Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı" diye konuştu.

Yapılan müdahalelerin ardından yangın tamamen söndürülürken, sokakta yaşanan panik sona erdi.