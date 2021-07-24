Şanlıurfa'da bir genç, istediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Hamdi B., belindeki tabancayı çıkarak önce babası İbrahim B.'yi, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen ağabeyi İbrahim Halil (30) ve annesi Hacer B.'yi' (40) tabancayla ateş ederek yaralandı.