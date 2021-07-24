Ege Bölgesi'ndeki plajlarda turist patlaması! Koronavirüs yeniden pik yaparsa şaşırmayın

Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.
Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.
Erçetin, bayram nedeniyle Antalya gibi Ege Bölgesi'nin de dolu olduğunu belirterek, "Çeşme çok güzel. Rüzgara denk geldik ama denizi çok güzel." dedi.
Bahri Alkan da bayramdan önce Mersin'den Çeşme'ye geldiğini, daha önce de ziyaret ettiği ilçenin önceki döneme göre çok daha kalabalık olduğunu kaydetti.
KUŞADASI VE DİDİM
Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.
Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.
Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.
KORONAYI TAKAN YOK!
Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinde mahşeri kalabalığın yeni tip koronavirüse davet çıkarmasından endişe ediliyor. Son günlerde vaka sayıları yeniden tırmanma eğilimine geçerken, tatilcilerin mesafe kurallarına uymayışı yeniden bulaşmayı artıracağa benziyor.