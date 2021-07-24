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    • Yaşam
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    • 24.07.2021 20:58
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    Ege Bölgesi'ndeki plajlarda turist patlaması! Koronavirüs yeniden pik yaparsa şaşırmayın

    Kurban Bayramı nedeniyle İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde tatil yoğunluğu dikkat çekiyor. Plajlardaki kalabalık had safhada olduğu görülürken, tatilcilerin koronavirüs yokmuş gibi davranması endişelendiriyor. Haberin detayları...

    AA
    Ege Bölgesi'ndeki plajlarda turist patlaması!

    Bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerden bir kısmı ilçede konaklamayı sürdürüyor. Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından Ilıca'da rüzgarlı havaya rağmen yoğunluk cumartesi günü de devam etti.

    Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.

    Tatilcilerden Oğuzhan Erçetin, Almanya'da yaşadığını, Antalya'dan sonra Çeşme'ye geldiğini söyledi. İlçede ilk kez tatil yaptığını aktaran Erçetin, havalimanında kiralık araç bulmakta zorlandığını ifade etti.

    "ÇEŞME ÇOK GÜZEL"

        Erçetin, bayram nedeniyle Antalya gibi Ege Bölgesi'nin de dolu olduğunu belirterek, "Çeşme çok güzel. Rüzgara denk geldik ama denizi çok güzel." dedi.

        Bahri Alkan da bayramdan önce Mersin'den Çeşme'ye geldiğini, daha önce de ziyaret ettiği ilçenin önceki döneme göre çok daha kalabalık olduğunu kaydetti.

        KUŞADASI VE DİDİM

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de tatillerini devam ettirenler yoğunluk oluşturdu.

            Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.

            Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.

            Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

            KORONAYI TAKAN YOK!

            Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerinde mahşeri kalabalığın yeni tip koronavirüse davet çıkarmasından endişe ediliyor. Son günlerde vaka sayıları yeniden tırmanma eğilimine geçerken, tatilcilerin mesafe kurallarına uymayışı yeniden bulaşmayı artıracağa benziyor.

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            Ege Bölgesi'ndeki plajlarda turist patlaması!
            Haberler Yaşam Ege Bölgesi'ndeki plajlarda turist patlaması! Koronavirüs yeniden pik yaparsa şaşırmayın