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    • Yaşam
    • 23.07.2021 17:44
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    • 23.07.2021 17:46
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    Marmaris’te adım atacak yer kalmadı! Tatilciler kamyon kasalarında ve arabalarda uyudu

    Kurban Bayramı tatilince adeta akın edilen turizm cenneti Marmaris’te, tatilciler yatacak yer bulamadı. Rezervasyon uyarıları dikkate alınmadı, talep patlaması yaşandı. Hal böyle olunca tatilciler, plajlarda, kamyon kasalarında ve arabalarda uyudu. Haberin detayları...

    Süper tatil! Yatacak yerleri yok!

    Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde kenti Muğla'ya, yerli yabancı turistler adeta akın etti. Nüfusunun kat ve kat fazlasını ağırlayan tatil cennetinde, sahiller, turizm tesisleri doldu taştı, adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili süresinde her gün tatilci akını devam etti.

    Sabah'ın aktardığna göre trafik felç oldu, kısa mesafelerde ilerlemek saatler sürdü. Trafik yoğunluğu yüzünden bazı tatilciler, sahillere ulaşmak için kilometrelerce yolu yürüyerek gitti. Turizm tesisleri ve mavi turlarda patlama yaşandı, boş yer kalmadı.

    Hal böyle olunca, dünyanın incisi Marmaris'te tatilciler yatacak yer bulamadı. Plajlarda, kamyon kasalarında ve arabalarında uyumak zorunda kaldı. Yöre halkı bu tabloya isyan etti. Belediyeler bütün izinleri kaldırdı. Ekipler, gece gündüz teyakkuz halindeydi.

    REZERVASYON UYARILARI DİKKATE ALINMADI

        Talep patlaması yaşanan kentlerde, yoğunluk yüzünden istenmeyen manzaralar ortaya çıktı. Sektör temsilcileri ve belediye başkanlarının rezervasyon uyarıları dikkate alınmadı. Tesisler, mavi turlar ve umumi hizmetler ve denetimler yetersiz kaldı. Kamp alanları doldu taştı, bazı sahiller otoparka döndü. Tatilcilerin, arkalarında bıraktıkları ve neden oldukları hoş olmayan görüntüler, yöre halkı isyan etti.

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