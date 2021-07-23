Marmaris’te adım atacak yer kalmadı! Tatilciler kamyon kasalarında ve arabalarda uyudu

Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde kenti Muğla'ya, yerli yabancı turistler adeta akın etti. Nüfusunun kat ve kat fazlasını ağırlayan tatil cennetinde, sahiller, turizm tesisleri doldu taştı, adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili süresinde her gün tatilci akını devam etti.
Sabah'ın aktardığna göre trafik felç oldu, kısa mesafelerde ilerlemek saatler sürdü. Trafik yoğunluğu yüzünden bazı tatilciler, sahillere ulaşmak için kilometrelerce yolu yürüyerek gitti. Turizm tesisleri ve mavi turlarda patlama yaşandı, boş yer kalmadı.
Hal böyle olunca, dünyanın incisi Marmaris'te tatilciler yatacak yer bulamadı. Plajlarda, kamyon kasalarında ve arabalarında uyumak zorunda kaldı. Yöre halkı bu tabloya isyan etti. Belediyeler bütün izinleri kaldırdı. Ekipler, gece gündüz teyakkuz halindeydi.
REZERVASYON UYARILARI DİKKATE ALINMADI