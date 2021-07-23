Balonları uçurmak isterken, mahalleyi havaya uçuruyorlardı! Helyum gazıyla dolum yapılan bir evde patlama

Yangın saat 17.45 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balon ve kutlamalarda kullanılan çeşitli süs eşyalarının uçması için helyum gazı ile şişirilme işleminin yapıldığı evde iddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın ve ardından patlama meydana geldi.
Helyum gazının yanması ve şişirilen balonlarda sıkıştırılan gazın patlaması sonucu ev bir anda alevler arasında kaldı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Bu esnada binada helyum gazı ile balon ve süs eşyası şişirmekte olan 3 kişiden biri yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 Acil Servis'e ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.