Balonları uçurmak isterken, mahalleyi havaya uçuruyorlardı! Helyum gazıyla dolum yapılan bir evde patlama

Yangın saat 17.45 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balon ve kutlamalarda kullanılan çeşitli süs eşyalarının uçması için helyum gazı ile şişirilme işleminin yapıldığı evde iddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın ve ardından patlama meydana geldi.