Barış Karagöz kimdir?

Barış Karagöz 26/07/1989 yılında istanbul'da doğmuştur. Barış Karagöz 2002 yılından beri global alanda faaliyet gösteren Türk kuafördür.

Türkiye'de dönemin en popüler kuaför markalarından birinde kariyer basamaklarını çıkmaya devam eden Barış Karagöz kurumun en genç yöneticilerinden biri olma başarısını gösterdi ve 2019 yılında The Most Florya şubesinin sahibi olmuştur.



Birçok farklı teknik ile kuaförlüğünü sergileyen ombre uygulamasına getirdiği farklı ve dikkat çekici yorumla tanınmaya başladı ve yıllar içinde Brushlight, Facelight, Sombre, Sunkissed gibi birçok saç renklendirme tekniği geliştirerek kadınları mutlu etti. Sosyal medyada popüler olan Barış Karagöz, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere renklendirme, saç uzatma ve kesim eğitimleri vermektedir.



Barış Karagöz, "En büyük başarım bu işi yapıyor olmam. Bu iş bence dünyanın en zor ama diğer yandan da en güzel işi. Kadınlar saçları ile barışık olduklarında pozitif hissederler. Kadınları mutlu ve memnun etmek için isteklerinin yanında ufak dokunuşlar yaparak yüzlerini güldürebilmek gerekir. O gülümsemeleri görmek de beni her zaman mutlu ediyor." dedi.