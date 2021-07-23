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    • Yaşam
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    • 23.07.2021 21:17
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    Kütahya'da feci kaza! 1 ölü 6 yaralı

    Son dakika haberleri... Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

    Kütahya'da feci kaza!

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

    Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ 6 YARALI
    Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı.

    112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamadı.

    Durumu ağır olan 4 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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