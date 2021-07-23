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    • Yaşam
    • 23.07.2021 22:10
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    • 23.07.2021 22:15
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    Otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı! Kişi başı 100 dolar alan sürücü kaçtı

    Konya’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100’er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor. Haberin detayları...

    DHA
    Suriyelilerin bagajda umuda yolculuğu...

    Konya-Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, 06 GB 6897 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu'na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı.

    Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir'e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100'er dolar verdiği belirlendi.

    Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı! Kişi başı 100 dolar alan sürücü kaçtı