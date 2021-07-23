Atatürk Barajı Gölüne giren 3 kardeşten 2’si boğuldu

Kardeşlerin kaybolduğunu görenler suya atlayıp Elif Nur'u kurtardı. Durumu ağır olan Elif Nur, ilk önce Hilvan Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi diğer iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada Emirhan ve Halenur'un cansız bedenlerine ulaşıldı.