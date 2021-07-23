Konya'da skandal görüntüler! 3 çocuğunu otomobilin bagajında taşıdı

Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.