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    • Yaşam
    • 23.07.2021 13:52
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    • 23.07.2021 13:57
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    Konya'da skandal görüntüler! 3 çocuğunu otomobilin bagajında taşıdı

    Konya Karatay'da trafikte çekilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla "skandal". Can sağlığını hiçe sayan görüntülerde 3 çocuk, otomobilin bagajında yolculuk yaptı. O anlar bir başka sürücü tarafından görüntülenirken bir çocuk da otomobilin camından sarktı.

    DHA
    Arkadan çarpsalar ne olur?

    Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

    Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü.

    O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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        Haberler Yaşam Konya'da skandal görüntüler! 3 çocuğunu otomobilin bagajında taşıdı