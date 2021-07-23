Alevlerin arasında kaldı! Canını kurtarmak için çırılçıplak alt balkona atladı

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.