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    • Yaşam
    • 23.07.2021 12:34
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    • 23.07.2021 13:24
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    Markette kadını elle taciz eden sapığın dayak yediği anlar kamerada

    İstanbul en yoğun bölgelerinden bir tanesi olan Taksim’de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir sapığın cinsel tacizine uğradı. Taciz mağduru kadının eşi tacizi görmesi üzerine şahsı darp etti. Taciz ve darp anları kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

    Markette tacize dayak

    Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi.

    O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.


    İSRAİLLİ TACİZCİ SERBEST BIRAKILDI
    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Markette kadını elle taciz eden sapığın dayak yediği anlar kamerada