İstanbul Esenler'de vahşet! Kızını boğdu intihara kalkıştı

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın 1. katında oturan Hamdin Üzbaş'ın eşi Sevgi Uzbaş, oğlu Ayaz ile birlikte akrabalarıyla bayramlaşmak için evden çıktı. Bu sırada Hamdin Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş evde tartışma başladı.

Nedeni bilinmeyen tartışma sonrası Üzbaş kızı Zeynep'i boğarak katletti. Ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Bir süre sonra ise evi yakmaya çalıştı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olan baba Üzbaş, hastaneye kaldırıldı.

Anne Sevgi Uzbaş haberi alarak eve gelince feryat etti. "Zeynebim..." diyerek yürek yakan çığlıklar atan anne güçlükle sakinleştirilmeye çalışılırken, Ayaz ise, "Ablam... Ablam olmazsa nasıl yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.

Komşu Ramazan Yılmaz, "Gece 01.00 - 01.30 sıralarında hane reisinin eve gittiğini gördüm kızıyla beraber. Olaya şahit oldum. Kızıyla beraber evdeydi. dört kişi yaşıyorlardı. Sabah 8.30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi" dedi.

BÜLENT YAMANDAĞ