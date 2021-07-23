Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu: Onur'dan acı haber (Yaşam haberleri)

MİRAÇ'IN MUTLULUĞU

Gaziantep'in Öğümsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Seda Nur ve Celil Ağkurt çiftinin oğulları Miraç, görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi Miraç'ın yeniden görebilmesi için Ankara'da ameliyat olması gerektiğini öğrendi ve para biriktirmeye başladı. Ancak ailenin biriktirdiği para, anne Seda Nur Ağkurt'u arayıp, çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı. 28 bin TL parayı dolandırıcılara kaptıran aile, Miraç'ı ameliyat ettiremedi. Çocuklarının ameliyat parasının dolandırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan ailenin durumu, Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilip, duyurulunca adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, Miraç'ın tedavi masrafını üstlendi. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Ankara'da özel bir hastaneye götürülen Miraç Ağkurt, burada yapılan ameliyatla görme yetisine kavuştu. Miraç'ın ve ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.