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    Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu: Onur'dan acı haber (Yaşam haberleri)

    Ankara Pursaklar'da Kurban Bayramı'nın ilk günü tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlık koyunu bulmak için peşine düştü. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi. Eker, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Gencin nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

    Onur'dan acı haber

    Ankara Pursaklar'da Kurban Bayramı'nın ilk günü tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlık koyunu bulmak için peşine düştü. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi. Eker, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Gencin nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

    YILDIZ DÜŞTÜ!
    Bursa'da     aile apartmanının 3'üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız (20), pazar günü ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamayınca iple bir alt katın balkonuna inmek istedi. Yıldız'ın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı. Önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    BİR AİLE YOK OLDU
    Afyon'da     meydana gelen zincirleme kazada, öğretmen çift Yasin- Burcu Çetin ile çocukları Zeynep Yaren ve Başak Çetin hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Nasuh Kardaş ile yanındaki Kadriye Kardaş, hastanede tedavi altına alındı.

        VAHŞİ SALDIRI
        Elazığ'da         Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ebrar Uğraş (5) yaralandı. Balıkesir'de ise annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya gitmek için yürüyen Reyyan Bozdağ (8), Pitbull tarafından ısırıldı. Sırtı ve kollarından yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

        ŞİLE'DE AYNI KORKU FİLMİ
        Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        MİRAÇ'IN MUTLULUĞU
        Gaziantep'in Öğümsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Seda Nur ve Celil Ağkurt çiftinin oğulları Miraç, görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi Miraç'ın yeniden görebilmesi için Ankara'da ameliyat olması gerektiğini öğrendi ve para biriktirmeye başladı. Ancak ailenin biriktirdiği para, anne Seda Nur Ağkurt'u arayıp, çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı. 28 bin TL parayı dolandırıcılara kaptıran aile, Miraç'ı ameliyat ettiremedi. Çocuklarının ameliyat parasının dolandırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan ailenin durumu, Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilip, duyurulunca adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, Miraç'ın tedavi masrafını üstlendi. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Ankara'da özel bir hastaneye götürülen Miraç Ağkurt, burada yapılan ameliyatla görme yetisine kavuştu. Miraç'ın ve ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.

            8.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 8 milyon 343 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 365'er lira, 4 bilenler 607'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

            BAKKAL!
            Bakkal çırağı, modacıları aratmadı! Rengarenk takım elbiseleriyle görenleri şaşırttı. İsmail Gül, kısa süre önce İstanbul Nişantaşı'ndaki bakkalda çıraklığa başladı. Ezber bozan tarzıyla herkesin ilgisini topladı. Moda ikonu haline gelen çırak, 29 tane takım elbisesi olduğunu açıkladı. "Fark yaratmayı seviyorum. Renksiz bir yaşam bana göre değil" ifadesini kullandı. BÜLENT YAMANDAĞ.

            CARLOS'U BULANA ÖDÜL
            İstanbul'da             yaşayan Linet Gücel, geçtiğimiz hafta tatile çıktı. Köpeği Carlos'u ise arkadaşına bıraktı. Ancak Carlos, 20 Temmuz günü kayıplara karıştı! Muğla'da tatildeyken kötü haberi alan Gücel, hemen İstanbul'a dönerek sokak sokak can dostunu aramaya başladı. Kadıköy'de her yere kayıp ilanı astı. Köpeğini bulana 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

                İŞTE O TETİKÇİ
                Konya'da Metin- Necla Büyükşen cinayetinde sona gelindi. Katil, yanlış eve giren tetikçiydi. Afgan Hamidullah A. adlı kiralık katil adliyeye sevk edildi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.

                SÜTPER NECATİ
                Samsun'da Necati Er (24), öğretmeninin keşfetmesiyle spora başladı. Ancak babası parası olmadığı için antrenmanlara yollayamadı. Annesi Kıymet Er ise evladı için süt sattı. O parayla yarışlara hazırlanan Necati Er, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı.
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                Haberler Yaşam Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu: Onur'dan acı haber (Yaşam haberleri)