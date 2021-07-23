Kaçan kurbanın peşinden gidip kaybolmuştu: Onur'dan acı haber (Yaşam haberleri)

Ankara Pursaklar'da Kurban Bayramı'nın ilk günü tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlık koyunu bulmak için peşine düştü. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi. Eker, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu. Gencin nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.
YILDIZ DÜŞTÜ!
Bursa'da aile apartmanının 3'üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız (20), pazar günü ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamayınca iple bir alt katın balkonuna inmek istedi. Yıldız'ın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı. Önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
BİR AİLE YOK OLDU
Afyon'da meydana gelen zincirleme kazada, öğretmen çift Yasin- Burcu Çetin ile çocukları Zeynep Yaren ve Başak Çetin hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Nasuh Kardaş ile yanındaki Kadriye Kardaş, hastanede tedavi altına alındı.