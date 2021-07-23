Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Nevşehir ve Kayseri'de iki komşu ilçe iki kadın teğmene emanet



Teğmen Buket Ergün

"KIZKARDEŞİM 'KOMUTAN ABLAM' VAR DİYE GURUR DUYUYOR"

Gizlice girdim, bütün aşamaları kazandıktan sonra ailemin hepsini bir araya topladım. Herkes merakla, heyecanla benim ne söyleyeceğimi bekliyordu. Dedim ki 'Ben artık bir jandarmayım.' Herkes bir şok geçirdi, önce şaka sandılar. Baktılar ben ciddiyim, annemle kız kardeşim boynuma sarılıp mutluluk gözyaşı döktü. Kızkardeşim şimdi 'Komutan ablam var' diye gurur duyuyor. Ürgüp gibi turistik bir bölgede görev yapıyorum, çok sayıda yabancı turist geliyor.