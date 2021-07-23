Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Nevşehir ve Kayseri'de iki komşu ilçe iki kadın teğmene emanet

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün ile Kayseri Hacılar Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı, başta kadın ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere yaptıkları çalışmalarla alkış alıyor. Aile içi şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan iki komşu ilçenin aynı zamanda iyi arkadaş olan kadın komutanları Buket ve Esma, hikâyelerini, başlarından geçen ilginç anılarını, kadınlarla yaşadıkları diyalogları anlattı.
Teğmen Buket Ergün
"BEN DE BUKET ABLA GİBİ KOMUTAN OLACAĞIM"
Hürriyet'te yer alan habere göre; "Kadınlar beni kızları gibi görüyor, birlikte ekmek yapıp pekmez kaynatıyoruz" diyen Teğmen Buket Ergün, ilçe halkına kendisini çok sevdirmiş. Özellikle kız çocukları onu örnek alıyor: "Önceleri 'Öğretmen olacağım, hemşire olacağım' diyen kız çocukları şimdi öğretmenlerine 'Ben de Buket abla gibi komutan olacağım' diyor.
Teğmen Buket Ergün
Köylere gittiğim zaman kadınlar yolumu kesip çaya kahveye davet ediyor. Oturup onların dertlerini dinliyorum. Kızları gibi görüyorlar, hem saygı hem de sevgi gösteriyorlar. Kadınlarımızı bir araya toplayıp, aile içi şiddetle ilgili eğitimler veriyorum. Bir olay yaşadıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösteriyorum. Aile içi şiddetle ilgili erkeklere de eğitimler veriyorum, onları uyarıyorum."