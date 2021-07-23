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    • Yaşam
    • 23.07.2021 09:37
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    • 23.07.2021 09:37
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    Diyarbakır'da nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

    Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 21 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri devreye girdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.

    Su seviyesi yükselince 21 kişi mahsur kaldı
    Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan 21 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı.



    İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleriyle AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı