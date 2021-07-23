Ehliyet sınavına dair detaylar sürücü adayları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Ehliyet almak için yazılı ve ardından direksiyon sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve tarihler adaylara duyuruluyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020-2021 ehliyet sınavı çıkmış sorular nelerdir? İşte merak edilenler...
EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.
İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.
ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
OLMASI GEREKENLER BELGELER
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sürücü olur sağlık raporu
-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)
-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)