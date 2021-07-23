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    • Yaşam
    • 23.07.2021 09:26
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    • 23.07.2021 09:26
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    Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020-2021 ehliyet sınavı çıkmış sorular

    Temmuz ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde binlerce sürücü adayı ehliyet sınav tarihlerini araştırıyor. Bilindiği üzere sınavlar tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Bu kapsamda yazılı sınava katılacaklar tarihi öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2020-2021 ehliyet sınavı çıkmış sorular...

    Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Ehliyet sınavına dair detaylar sürücü adayları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Ehliyet almak için yazılı ve ardından direksiyon sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve tarihler adaylara duyuruluyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020-2021 ehliyet sınavı çıkmış sorular nelerdir? İşte merak edilenler...

    EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

    İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

    Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

    ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OLMASI GEREKENLER BELGELER

    -Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

    -4 Adet Biyometrik Fotoğraf

    -Sürücü olur sağlık raporu

    -Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

    -Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

        Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

            Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
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