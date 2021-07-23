Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020-2021 ehliyet sınavı çıkmış sorular

Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.