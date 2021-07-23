Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda doldu taştı

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olma özelliği taşıyor.
21 metre genişliğinde 48 metre yükseklikle dünyanın da en büyük şelalelerinden olan Tortum Şelalesi, yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatıyla yürüyüş yolları yapılan şelalede peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı.