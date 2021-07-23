Çam ve Sakura Hastanesi'nde dev başarı: Beyin damarı hastalığı olan 5 yaşındaki genç sağlığına kavuştu

Doğumsal bir beyin damar hastalığı olan ve kafatası yaşıtlarına göre daha büyük olan 5 yaşındaki Özbek Sobirov Nurmuhammad'in hastalığı ülkesinde tedavi edilemeyince hastalık zamanla ilerledi.

Sobirov için tek umut Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ydi. Burada doktorların incelemeleri sonrası Galen Ven Anevrizması tanısı konulan Nurmuhammad'a 2 seanslık anjiyo embolizasyon uygulandı. Hastaya gerçekleştirilen başarılı tedaviyle ilgili bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Ailesi, ilk operasyondan sonra panik içerisinde uyandı ve çok heyecanlı, mutlu bir şeyler anlatmaya çalıştığını söyledi.

Tedavi sonrası basınç düştüğünden fizyoloji normale döndü ve rüya görmeye başladı. İlk defa rüya görmüş oldu, ben de ilk defa rastladım meslek hayatımda. Bazen internette görüyoruz ilk defa gören çocuğun o heyecanını, ilk defa duyan çocuğun heyecanını bu da bizim açımızdan öyle bir görüntü oluşturdu. Şimdi çok daha motor fonksiyonları yerine geldi, daha rahat yürüyebiliyor. Belki okula gidebilecek. Beş yaşında bir çocuk için damar sistemleri de daha gelişmemiş, biraz cesaret gerekiyor. Biz bu hastayı büyük bir hastane olduğu için tedavi yapıyoruz" dedi.