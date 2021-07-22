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    Takıntılı müvekkil avukatını hayatından bezdirdi

    Takıntılı müvekkil, avukat Müzeyyen Yılmaz’ı hayatından bezdirdi. 1 yıldır siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, günde en az 50 kere sanal tacizde bulunduğunu belirtti

    Yılmaz taciz!
    Kocaeli Barosu'na kayıtlı 24 yıllık avukat Müzeyyen Yılmaz, iki yıl önce hukuk fakültesinden arkadaşı olan bir tanıdığının ricasıyla eski eşi tarafından kendi öz oğluna istismarla suçlanan H.Ç. adlı kişinin avukatlığını üstlenmeye başladı. Ancak rahatsızlık verici davranışlarda bulunan H.Ç.'den tedirgin olan Yılmaz, davadan çekildi. Eski müvekkil, sadece Yılmaz'ı değil çevresini de hedef almaya başladı. Farklı hesaplar açarak da bu tacizlerini sürdüren H.Ç.'ye karşın Yılmaz, bir yılı aşkın zamandır mücadele ediyor. Yılmaz, "24 yıllık bir avukat olarak ben bu sorunu yaşıyorsam eğitimsiz yeterli maddi imkanı olmayan kadınlarımız kendilerini nasıl korusunlar? Kimsenin suçsuz bir insanın yaşamını karartmaya hakkı yok." dedi.
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    Haberler Yaşam Takıntılı müvekkil avukatını hayatından bezdirdi