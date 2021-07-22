Takıntılı müvekkil avukatını hayatından bezdirdi

Barosu'na kayıtlı 24 yıllık avukatiki yıl önce hukuk fakültesinden arkadaşı olan bir tanıdığının ricasıyla eski eşi tarafından kendi öz oğluna istismarla suçlanan H.Ç. adlı kişinin avukatlığını üstlenmeye başladı. Ancak rahatsızlık verici davranışlarda bulunan H.Ç.'den tedirgin olan Yılmaz, davadan çekildi. Eski müvekkil, sadece Yılmaz'ı değil çevresini de hedef almaya başladı. Farklı hesaplar açarak da bu tacizlerini sürdüren H.Ç.'ye karşın Yılmaz, bir yılı aşkın zamandır mücadele ediyor. Yılmaz, "24 yıllık bir avukat olarak ben bu sorunu yaşıyorsam eğitimsiz yeterli maddi imkanı olmayan kadınlarımız kendilerini nasıl korusunlar? Kimsenin suçsuz bir insanın yaşamını karartmaya hakkı yok." dedi.