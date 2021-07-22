SON DAKİKA: Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cansız bedeni bulundu! Onur Alp Eker'in otopsisi başladı! Flaş detaylar

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.
Eker'in bulunması için önceki gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara dün sabah yeniden başlandı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.
Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.