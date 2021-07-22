SON DAKİKA: Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cansız bedeni bulundu! Onur Alp Eker'in otopsisi başladı! Flaş detaylar

KIYAFETLERİNDE VE VÜCUNDA ZARAR YOK

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor. Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.