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    • Yaşam
    • 23.07.2021 11:42
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    • 23.07.2021 11:45
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    SON DAKİKA: Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cansız bedeni bulundu! Onur Alp Eker'in otopsisi başladı! Flaş detaylar

    Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in dün cansız bedenine ulaşıldı. Eker'in otopsisis Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda başlarken üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

    AJANSLAR
    Onur Alp Eker'in cansız bedeninde flaş detaylar

    Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

    Eker'in bulunması için önceki gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara dün sabah yeniden başlandı.



    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.



    Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.



        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        NE OLMUŞTU?
        Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

        Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.



            "ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI"
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Onur Alp Eker için taziye mesajı yayımladı.

            Bakan Koca mesajında, "Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

            OTOPSİ İŞLEMİ BAŞLADI
            Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı.

            Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

            Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

            KIYAFETLERİNDE VE VÜCUNDA ZARAR YOK
            Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor. Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

            Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cansız bedeni bulundu! Onur Alp Eker'in otopsisi başladı! Flaş detaylar