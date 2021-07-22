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    • Yaşam
    • 22.07.2021 20:07
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    • 22.07.2021 20:10
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    Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

    Son dakika haberleri... Adana'da otoyol üzerinde seyir halindeki bir otobüs bir anda alev aldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

    İHA
    Otobüs bir anda alev aldı!

    Adana'da seyir halindeki bir otobüs bir anda alev alev yandı.

    Edinilen bilgiye göre, Pozantı-Adana otoyolunda plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı.

    OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı!