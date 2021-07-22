Esenler'de kan donduran olay! 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Olay sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdin Üzbaş'ın eşi ve bir çocuğu akrabalarına bayramlaşmak için evden çıktı. Bu sırada baba Hamdin Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş evde tartışma başladı.