Esenler'de kan donduran olay! 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Olay sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdin Üzbaş'ın eşi ve bir çocuğu akrabalarına bayramlaşmak için evden çıktı. Bu sırada baba Hamdin Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş evde tartışma başladı.
Nedeni bilinmeyen tartışma sonrası Hamdin Üzbaş kızı Zeynep'i boğarak öldürdü. Kızının öldüğünü gören Hamdin Üzbaş, önce bileklerini keserek intihara teşebbüs etti, bir süre sonra ise evi yakmaya çalıştı.
Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, genç kızın cansız bedenine ulaştı.