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    • Yaşam
    • 22.07.2021 06:23
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    • 22.07.2021 06:23
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    Gece yarısı feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 3’ü çocuk 9 yaralı

    Adıyaman’da otomobil traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    DHA
    Gece yarısı feci kaza! Ağır yaralılar var

    Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Burunçayır köyü yakınlarında Adıyaman yönüne ilerleyen Türkmen Kaya yönetimindeki 31 P 8686 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Doğuç yönetimindeki 25 ND 301 plakalı traktöre arkadan çarptı.



    Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada traktör 3 parçaya bölünürken, traktörü kullanan İsmet Doğuç (52), eşi Gökçen Doğuç (46) ile otomobil sürücüsü Türkmen Kaya (75) ile otomobilde bulunan Fadime Kaya (52), Hasan Kaya (39), Zeynep Kaya (39), Ensar Kaya (5), Havva Esila Kaya (5) ve Emir Kaya (3) yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipler ile vatandaşlar tarafından devrilen traktör ve ters dönen otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
        Öte yandan, otomobilin traktöre arkadan çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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