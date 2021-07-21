Gece yarısı feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 3’ü çocuk 9 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipler ile vatandaşlar tarafından devrilen traktör ve ters dönen otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.