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    • Yaşam
    • 22.07.2021 10:38
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    • 22.07.2021 10:38
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    Konya'da feci kaza! Tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

    Son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    Konya'da katliam gibi kaza! Acı haber geldi

    Kaza, saat 01.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ereğli ilçesinin Kutören Mahallesi'ne giden Seydi Türkmenoğlu (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ereğli yolunun 35'inci kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.



    Kazada sürücü Türkmenoğlu ile minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı.



    Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ethem Dağtekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Konya'da feci kaza! Tarım işçilerinin minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı