E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021! Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? Başvurular...

Rapor başvurumu tamamladım. Raporumu ne zaman teslim alabilirim?



Raporunuz hazır olduğunda, e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonunuza başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi ve açılması için

kullanılacak şifre SMS ile gönderilir. e-Devlet kapısı üzerinden aylık rapor başvuru hakkımı kullandıysam aynı ay tekrar yeni rapor alabilir miyim?

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi internet adresindeki (www.riskmerkezi.org) "Rapor Başvuru" adımından yeni rapor başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için, www.riskmerkezi.org adresinden veya 444 99 69 numaralı Müşteri İlişkileri Merkezinden bilgi alabilirsiniz.



e-Devlet kapısı üzerinden raporumun 3. Kişiye verilmesini isteyebilir miyim?



e-Devlet kapısı üzerinden teslim sadece kişinin kendisine yapılmaktadır.

Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu hangi döneme ilişkin bilgilerden oluşuyor?

Tüm banka ve finansal kuruluşlardaki 10 yıl geriye dönük bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limit ve borç bilgileri ile donuk alacak niteliğindeki kredi ve alacaklardan oluşur. Raporda iki dönem gösterilmektedir. İlk dönem, en güncel aydaki bilgilerinizi göstermektedir. İkinci dönem, bir önceki yılın Aralık ayı sonundaki bilgilerinizi göstermektedir. Rapor başvurusu yapılan aydan 2 ay öncesine ait borçlarınızı görebilirsiniz.

(Örnek: Mart ayında yapılan rapor başvurusunda, Ocak ayı sonu itibariyle borçlarınızı görebilirsiniz.)



