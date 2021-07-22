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    • Yaşam
    • 22.07.2021 16:01
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    • 22.07.2021 16:03
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    E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021! Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? Başvurular...

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021 işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. Özellikle bankalardan kredi çekecek olan vatandaşların sunmak istediği bu belge e-devlet üzerinden kolayca alınabiliyor ve işlemlerin nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? E-devlet şifresi olan herkes bu işlemleri yapabilir, sıkça sorulan ve merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021!

    E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021! Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçmiş yıllara ait borçlarının olmadığını göstermek ve yeni bankadan kredi çekmek amacıyla sıkça başvurulan risk raporu hakkındaki tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar…

    TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ NEDİR?

    Risk Merkezi, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

    E-DEVLET RİSK RAPORU NASIL ALINIR?

    e-Devlet Kapısına www.turkiye.gov.tr adresinden kimlik doğrulama yöntemlerinden biri (e-Devlet Şifresi, e-İmza, mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı,
    İnternet Bankacılığı) kullanılarak giriş yapılır. e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor hizmetine giriş yapılarak talep edilen rapor türü seçilir. Rapor başvurusu tamamlanır. Rapor hazır olduğunda e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonuna başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi için kullanılacak şifre SMS ile gönderilir. SMS ile gelen şifre kullanılarak www.turkiye.gov.tr adresindeki "Türkiye
    Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu" sayfasından "Rapor Görüntüle"ye girilir. Ekranda yer alan "Rapor Şifresi" alanına SMS yoluyla
    gelen şifreyi girip, rapor bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

    KİMLER RAPOR ALABİLİR?

    Gerçek kişiler ve gerçek kişilerin ticari işletmeleri e-Devlet üzerinden rapor alabilir. Rapor ücretsiz olarak sunulmaktadır. Her ay bir adet rapor alma hakkınız bulunmaktadır. Raporunuzu, rapor başvuru tarihinden itibaren 1 ay boyunca görüntüleyebilirsiniz

        Rapor başvurumu tamamladım. Raporumu ne zaman teslim alabilirim?

        Raporunuz hazır olduğunda, e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonunuza başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi ve açılması için
        kullanılacak şifre SMS ile gönderilir. e-Devlet kapısı üzerinden aylık rapor başvuru hakkımı kullandıysam aynı ay tekrar yeni rapor alabilir miyim?
        Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi internet adresindeki (www.riskmerkezi.org) "Rapor Başvuru" adımından yeni rapor başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için, www.riskmerkezi.org adresinden veya 444 99 69 numaralı Müşteri İlişkileri Merkezinden bilgi alabilirsiniz.

        e-Devlet kapısı üzerinden raporumun 3. Kişiye verilmesini isteyebilir miyim?

        e-Devlet kapısı üzerinden teslim sadece kişinin kendisine yapılmaktadır.

        Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu hangi döneme ilişkin bilgilerden oluşuyor?

        Tüm banka ve finansal kuruluşlardaki 10 yıl geriye dönük bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limit ve borç bilgileri ile donuk alacak niteliğindeki kredi ve alacaklardan oluşur. Raporda iki dönem gösterilmektedir. İlk dönem, en güncel aydaki bilgilerinizi göstermektedir. İkinci dönem, bir önceki yılın Aralık ayı sonundaki bilgilerinizi göstermektedir. Rapor başvurusu yapılan aydan 2 ay öncesine ait borçlarınızı görebilirsiniz.
        (Örnek: Mart ayında yapılan rapor başvurusunda, Ocak ayı sonu itibariyle borçlarınızı görebilirsiniz.)
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