E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021! Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? Başvurular...

E-devlet kredi risk raporu sorgulama 2021! Risk raporu nedir, ne işe yarar, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçmiş yıllara ait borçlarının olmadığını göstermek ve yeni bankadan kredi çekmek amacıyla sıkça başvurulan risk raporu hakkındaki tüm bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar…
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ NEDİR?
Risk Merkezi, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur.
E-DEVLET RİSK RAPORU NASIL ALINIR?
e-Devlet Kapısına www.turkiye.gov.tr adresinden kimlik doğrulama yöntemlerinden biri (e-Devlet Şifresi, e-İmza, mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı,
İnternet Bankacılığı) kullanılarak giriş yapılır. e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor hizmetine giriş yapılarak talep edilen rapor türü seçilir. Rapor başvurusu tamamlanır. Rapor hazır olduğunda e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonuna başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi için kullanılacak şifre SMS ile gönderilir. SMS ile gelen şifre kullanılarak www.turkiye.gov.tr adresindeki "Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu" sayfasından "Rapor Görüntüle"ye girilir. Ekranda yer alan "Rapor Şifresi" alanına SMS yoluyla
gelen şifreyi girip, rapor bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
KİMLER RAPOR ALABİLİR?
Gerçek kişiler ve gerçek kişilerin ticari işletmeleri e-Devlet üzerinden rapor alabilir. Rapor ücretsiz olarak sunulmaktadır. Her ay bir adet rapor alma hakkınız bulunmaktadır. Raporunuzu, rapor başvuru tarihinden itibaren 1 ay boyunca görüntüleyebilirsiniz