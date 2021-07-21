"The Banc" Kuzey Londra’da bir lezzet durağı

Can Topçu, The Banc isimli restoranında sunduğu lezzetlerle Kuzey Londra'da bir lezzet durağı haline geldi.

Can Topçu burada yapmış olduğu bu harika işle, 2011 yılında, on yıl boyunca terk edilmiş bir halde bulunan eski bir banka binasını sıra dışı biçimde restore ettikten sonra burada burger steak lezzetlerini müşterilerine profesyonel biçimde sunmaya başladı.

Çiftlik balıklarından, burgerlere değin birçok farklılığa sahip bulunan restoran Jan (Can Topçu) ve Fabio isimli iki kafadarın West Green Road'ta, sevgi ve emeklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bölgede ihtiyaç duyulan böylesi bir mekân için eski ve terk edilmiş bir binayı sevgi ve özen ile yenilediler. Jan ve Fabio, taze ve harika bir şekilde pişirilmiş yiyecekleri ile gurur duyuyorlar. Güler yüzlü hizmet sunulan mekânda tüm personelin misafirperverliği göz doldurmaktadır. Jan (Can Topçu), "Müşterilerimize en iyisini sunabilmek ve sağlıklı hizmet edebilmek için bir takım önlemler almak zorundayız. Bu sebeple müşterilerimizin anlayışına sığınıyoruz" dedi.

Müşterilerinin mekâna rahat bir şekilde gelebilmeleri amacı ile yaklaşık 1 dakikalık bir mesafede özel güvenlik tarafından korunan özel bir otoparka sahip olduklarını belirten Topçu, "Müşterilerimizin mekânımıza gelmelerinden, gitmelerine kadar geçen sürede onları en iyi biçimde ağırlamak bizlerin başlıca görevidir. Bizler tüm personelimiz ile bunun için çalışıyoruz" dedi. Kendileri hakkında yapılan yorumların, yol gösterici özelliğine dikkat çeken Can Topçu, "İyi olmak ile yetinemeyiz, en iyi hatta en iyinin de iyisi olmaya mecburuz." Dedi. Bir restorandan çok daha fazlasını sunmayı amaç edindiklerini dile getiren Can Topçu, "Ayrıca salonumuzda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli lezzetler ve karışımların olduğu nargileler ile keyif yapabilirsiniz." Diyerek kafe bölümünün de eğlenceli ve hoş bir ambiyansa sahip olduğunu ifade etti.